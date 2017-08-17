Araştırma: Dünya, Trump'dan daha çok Putin'e güveniyor

Pew Research Center’in 35 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ABD’li mevkidaşı Donald Trump’tan daha çok güvenildiğini gösterdi.

Pew Research Center’den yapılan açıklamada, 22 ülkenin vatandaşlarının Putin’in uluslararası ilişkilerde daha doğru şeyler yaptığını düşünüyor. 13 ülkede, Trump’ın daha doğru adımlar attığı düşünülüyor.

Rus liderine en çok güvenin ülkelerin Yunanistan ve Lübnan olduğu belirtildi. Bu ülkelerde Putin, yüzde 31 oranında Trump’ın önünde olduğu kaydedildi.

Vietnam’da bu fark yüzde 21 civarında. Gerçi bu ülkede her iki lider oldukça büyük destek görüyor. Vietnamlıların yüzde 79’u Putin, yüzde 58’i Trump’a güvendiklerini dile getirdi.

ABD MÜTTEFİKİ ÜLKELERDE HALK, PUTİN'E GÜVENİYOR

Putin’in ABD’nin müttefiki olan bazı ülkelerde Trump’tan daha popüler olması da dikkat çekiyor. Örneğin Almanya’da uluslararası ilişkiler konusunda Putin’e güvenenlerin oranı yüzde 25’ken Trump’a güvenenlerin oranı sadece yüzde 11. Güney Kore’de bu göstergeler sırasıyla yüzde 27 ve 17, Fransa’da yüzde 18 ve 14, Japonya’da yüzde 28 ve 24, İtalya’da da yüzde 26 ve 25.

Her iki lidere en az güvenen ülke İspanya oldu. Bu ülkede Putin’e güven oranı yüzde 7, Trump’a yüzde 5 olarak gerçekleşti.

TRUMP'A AÇIK ARA DAHA ÇOK GÜVENEN TEK ÜLKE, İSRAİL

İngiltere, Avustralya ve Kanada’da Trump küçük bir farkla önde gösterildi. Trump’ın Putin’in büyük bir farkla (yüzde 28) önde olduğu ülke İsrail oldu.

Sputnik, euronews