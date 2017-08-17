Ukrayna'da, Rusya haritasına saplanmış kılıçtan oluşan bir anıt açıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Donbass’taki çatışmalarda ölen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri anısına, Rusya bayrağına saplanmış kılıçtan oluşan bir anıt dikildi.

Kiev’de Donbass’ta ölen Ukrayna askerlerin anısına yapılan bir anıtın açılışı yapıldı. Gönüllülerden toplanan paralarla yapıldığı belirtilen anıtın Rusya bayrağına saplanmış bir kılıçtan oluşması dikkat çekti. Anıtın kaidesinde de Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan kanatları olan bir savaşçı tasviri yer alıyor.

Kiev'in, kentin merkezi bölgelerine yerleştirilmesine izin vermemesi nedeniyle, anıtın Les Kurbas Bulvarı ve Akademika Koroleva Caddesi arasında bir noktaya yerleştirildiği aktarıldı.

Selim Saygıner, Haberrus