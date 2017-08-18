Rusya-Türkiye ticari ve ekonomik işbirliği toplantısı Tataristan'da düzenlenecek

Rusya-Türkiye ticari ve ekonomik işbirliği toplantısı Tataristan'da düzenlenecek

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Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, Rusya-Türkiye ticari ve ekonomik işbirliği konulu hükümetlerarası komisyon toplantısının, 20 Ekim tarihinde Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenleneceğini söyledi.

  1. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın açılışına katılan Minnihanov, yaptığı konuşmada, "Rusya-Türkiye ticari ve ekonomik işbirliği konulu hükümetlerarası komisyon toplantısının, 20 Ekim tarihinde Tataristan'da düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Minnihanov ayrıca, İzmir'de sabah uyandığı otelin penceresinden çektiği fotoğrafı da Instagram hesabına yükleyerek, "Günaydın!" yazdı.

Доброе утро ! Хэерле иртэ!

Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)'in paylaştığı bir gönderi ()

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, dünyanın en eski fuarları arasında gösterilen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) 86’ıncı buluşmaya katılıyor.

Selim Saygıner, Haberrus