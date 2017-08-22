ABD, Rusya’daki vize işlemlerini dondurdu

ABD, Rusya’daki büyükelçilik ve konsolosluklarda verilen göçmenlik vizeleri dışındaki vize işlemlerini geçici olarak dondurma kararı aldı.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın ülkedeki ABD temsilciliklerinde çalışanların sayısını azlatmasından dolayı bu yönde bir karar alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre 23 Ağustos’tan itibaren Rusya’daki ABD temsilciliklerinde göçmenlik vizeleri haricindeki vize işlemi yapılamayacak.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ndeki vize işlemleri 1 Eylül tarihinden itibaren yeniden başlayacağı bildirilirken, St. Petersburg, Yekaterinburg ve Vladivostok Konsolosluklarında vize işlemlerinin ne zaman açılacağı yönünde bir bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca Rusya’da bulunan ABD temsilciliklerindeki çalışan sayısının azaltılmasının vize işlemleri grafiğine de etki edeceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, ülkedeki ABD temsilciliklerinde çalışanların sayısının 745 kişi azaltılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Berk Atacan, HABERRUS