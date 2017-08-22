ABD’nin vize kararına Lavrov’dan tepki; ‘renkli devrim mantığı’

ABD’nin Rusya’daki temsilciliklerinde göçmenlik dışındaki vize uygulamalarını askıya alma kararına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın renkli devrimleri organize eden kişilerle aynı mantıkta hareket ettiğini söyledi.

Lavrov, "İlk izlenim, bu kararların ABD'li yazarlarının Rus hükümetinin eylemleri üzerinden Ruslarda memnuniyetsizlik yaratma girişimi içinde olduğu yönünde. Bu bilindik bir mantık. Bu mantık, renkli devrimleri organize edenlerin mantığı ve eski Başkan Barack Obama yönetiminin açık bir yansıması.” dedi.

“ABD'lilerin Rusya vizesi almalarını zorlaştırmayacağız”

Dışişleri Bakanı, Washington'un son adımına yanıt olarak ABD vatandaşlarına öfkeyle yaklaşmayacaklarını ve ABD'lilerin Rusya vizesi almalarını zorlaştırmayacaklarını dile getirdi.

Lavrov, "Daha önce söylediğim gibi, ABD'ye vereceğimiz yanıtı belirlemeden önce Washington'un kararlarını detaylı şekilde incelememiz gerekiyor. Şu an için sadece şunu söyleyebilirim: 'ABD vatandaşlarına öfkeyle yanaşmayacağız. Eğer birileri kötü örneğin bulaşıcı olacağını umduysa, yanlış düşünmüş.” ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, göçmenlik dışındaki vize kısıtlamasının Rusya'nın ABD'ye yönelik karşı önlemleriyle ilişkili olduğundan şüphe duyduğunu sözlerine ekledi.

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