Rusya IŞİD konvoyunu vurdu, 200 ‘den fazla militan öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Hava Kuvvetleri Deyr ez Zor'a giden bir IŞİD konvoyunu vurarak 200’den fazla militanı etkisiz hale getirdi.

Sputnik’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava Kuvvetleri, IŞİD'in, Suriye'deki son üssünü teçhizatlandırmak ve yeniden toplanmak için kullandığı Deyr Ez-Zor'daki bir bölgeye hareket eden konvoyunu vurdu.” ifadeleri kullanıldı.

20 mühimmat yüklü zırhlı aracın yanı sıra tankların da imha edildiği belirtilen açıklamada 200'den fazla militanın da öldürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise konuyla ilgili, "IŞİD'in Deyr ez Zor'da yenilmesi, terör örgütünün Suriye'nin tamamında yenilmesi için stratejik olacak." ifadelerini kullandı.

HABERRUS