"Moskova'dan İzmir'e direkt uçuş gerek"

İzmir Fuarı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-Rusya İş Forumu'nda iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin ele alındığı oturum düzenlendi. Swissotel Büyük Efes İzmir'de düzenlenen "Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği" oturumuna iki ülkenin turizm yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının yönlendiriciliğini Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kurumsal İlişkiler Direktör Yardımcısı Gülberk Aşyapar ile Business Russia Ağırlama Endüstrisi Komitesi Başkanı Elena Krivenkova yaptı. Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ali Temurcin, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV) Genel Sekreteri Gül Şener, Rossotrudniçestvo Türk-Rus Toplumsal Forumu'ndan Mariya Fadiyeva, VL Travel Company Genel Müdürü Nataliya Tomaşevskaya, Türk Rus Kültür ve Eğitim Birliği Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Zelimhan Zarmayev, Uluslararası Ebeveynler Birliği yetkilisi Yuliya Tuna, Tula Bölgesi Kalkınma Firması Yatırım İşleri Daire Başkanı Tatyana Ariniçeva, New Media Turkey Ajansı Müdürü Atilla Güner konuşmacı olarak yer aldı.

Temurcin: İzmir de Rusya'daki festivale katılsın Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ali Temurcin, Rusya Federasyonu'nun bakanlık olarak özel önem verdikleri ülkelerden biri olduğunu söyledi. Temurcin, "2014 yılında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı 4,5 milyona yaklaşmıştı. 2015 ve 2016 yılında konjonktürel düşüşler yaşandı, ama çok şükür 2017'nin ilk aylarında bu düşüşü geride bırakıyoruz. 2017'nin ilk altı ayında 1 milyon 700 bin Rus misafirimiz geldi. Olumlu seyrin yıl sonuna kadar devam edeceğini umuyoruz" dedi. Rus turistlerin tekrar Türkiye'yi seçmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Ahmet Ali Temurcin, hedeflerinin yıl sonunda 2015 rakamlarını yakalamak ve 4 milyon Rus misafiri Türkiye'de ağırlamak olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bakanlık olarak çok sayıda etkinlik yaptıklarını anlatan Temurcin, Haziran ayında Moskova'da yapılan Türkiye Turizm Festivali'nin çok başarılı geçtiğini kaydetti. Ahmet Ali Temurcin, Moskova'daki Krasnaya Presnya Parkı'ndaki festivali üç günde 153 bin kişinin ziyaret ettiği ve halkları birbirine yaklaştıran festivalin Rusya'da düzenlenen ilk beş büyük festival arasına girdiğini söyledi.

Türkiye'deki çok sayıda turistik destinasyonun yer aldığı festivale bu yıl İzmir'in katılmadığına dikkat çeken Temurcin, "Bu festivali sadece Moskova'da değil, nüfusu bir milyonu aşan St. Petersburg, Kazan, Ekaterinburg gibi başka şehirlere de taşımayı istiyoruz. Çok başarılı bir organizasyon oldu. İzmir yer alamadı, mutlaka önümüzdeki yıl İzmir'i burada görmek istiyoruz. Bütün bu kültürel turistik zenginlikleri orada görmüş olacağız. Önümüzdeki yıl bunu tekrarlayacağız ve daha da büyütmeye çalışacağız" diye konuştu.

Krivenkova: İzmir'e doğrudan uçuş neden yok?

Türkiye'nin Karadeniz ülkeleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Business Russia Ağırlama Endüstrisi Komitesi Başkanı Elena Krivenkova, "Türkiye bir Karadeniz ülkesi olarak zengin kültür, mimari değerlere ve potansiyele sahip bir ülke. Bunların kullanılması gerekiyor. Biz Türk otel zincirleriyle bağlantılar kurduk. Rusya olarak meslektaşlarımızın tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz" dedi. Karadeniz'deki ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişiminin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Krivenkova, "Türkiye'ye giden oldukça fazla kişi var, ancak maalesef Türkiye'den Rusya'ya gelen az. Rusya'da önemli bir UNIVERSIADE ve olimpiyat tecrübesi var. Türkiye'yi ilişkilerin daha da gelişmesi için bu tür yarışma ve festivaller yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Direkt uçuş olmaması büyük sıkıntı

İzmir Fuarı'na aslında çocuklarıyla gelmek istediğini ancak kentle ilgili yeterli bilgiye ulaşamadığını da belirten Elena Krivenkova, İzmir'e Moskova'dan direkt uçuş olmamasının da büyük sıkıntı olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğrudan uçuş olmadığı için İzmir'e sabah 05.00'te geldim. Antalya'ya Moskova'dan her gün iki üç uçuş var. Mesela hafta sonu Türkiye'ye gelmek istersem mecburen Antalya'yı seçiyorum, üç saat içinde geliyorum. Ama buraya gelemiyorum. Aslında çok güzel yerleriniz var, tarihiniz çok ilginç, Meryem Ana Evi var mesela. Ruslar sadece deniz, kum, güneş peşinde koşmuyor, kültür turizmine de önem veriyor. Bu nedenle yeni bilgilerin, ama bizim dilimizde bilgilerin de verilmesi gerekiyor. Çocuklarımızı getirdiğimizde bırakabileceğimiz yerlerin, yapılacak etkinliklerin anlatılması çok önemli. "

Aşyapar: Rusya pazarındaki artış yüzde 820

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kurumsal İlişkiler Direktör Yardımcısı Gülberk Aşyapar ise Türkiye'nin temel istatistiklerine göre, 2016 yılında yabancı ziyaretçi sayısının 25,3 milyon, turizm gelirlerinin ise 22,1 milyar dolar olarak kaydedildiğini söyledi. Rusya'nın Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler içinde ilk sırada yer aldığını belirten Aşyapar, "Son on yıldaki gelişmeye bakarsak, genel anlamda artış gösteren bu tabloda geçtiğimiz sene talihsiz olaylar sonucu bir düşme gerçekleşti. Fakat 2017 yılında Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yeniden tırmanışa geçti. 2017'nin ilk yarısında Rusya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 820 oranında arttı" dedi.

İşler: İzmir alternatif destinasyon olabilir

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise, Rus pazarının turizmcilerin gözünü kamaştıran bir pazar olduğunu, ancak İzmir'in bu dev pazardan payını alamadığını söyledi. Son beş yılın rakamlarından örnek veren Mehmet İşler, "2012'de 12 bin 443 kişi, 2013'de 18 bin 488 kişi, 2014'te 17 bin 138 kişi, 2015'de 9 bin 245 kişi, 2016'da 765 kişi gelmiş İzmir'e. Bu yılın temmuz ayına kadar olan süreçte ise İzmir'e gelen Rus sayısı 10 bin 99 kişi. Biz bu devden, komşumuz Rusya'dan bir şey almıyoruz" dedi.

Mehmet İşler, 2016'da yaşanan uçak krizine karşın iki ülke arasında tarihten gelen güçlü ilişkiler ve sıkı bağlar nedeniyle hızla toparlanma sürecine girildiğini, şu an gelinen rakamların 2016'yı katladığını kaydetti. Rusya pazarında ülke olarak ciddi bir çıkış yaşanırken İzmir'e gelen turist sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken İşler, "İzmir Rusların beklentisini karşılayamayan bir şehir midir?" diye sorarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'in bu pazarda önemli bir tanıtım eksiği var. Rus turistler ihtişamlı tesisleri, güzel yemekleri, güneş, deniz, kumu öncelikle tercih ediyor. Bu nedenle Antalya'yı yer edinmişler. Öte yandan Antalya'nın devlet, yerel yönetim ve sektörle işbirliği yaparak çok ciddi bir tanıtım atağına kalktığını biliyoruz. Antalya bizim gözbebeğimiz. Ancak insanlar zaman zaman farklı yerler de görmek ister. İzmir, Antalya'nın yanında ikinci bir pazar olarak tercih edilebilir. "

Moskova'da 16-18 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Festivali'ne İzmir'in katılmamasının önemli bir tanıtım eksiği olduğuna da değinen İşler şu görüşleri dile getirdi:

"Rusya pazarı bizim gözümüzü kamaştırıyor. Ancak burada çuvaldızı biraz da kendimize batırmamız gerekiyor. Biz TÜROFED olarak Rus pazarının önemini, yerini biliyoruz ama Rus pazarını hedef alarak onlara farklı bir ürün de sunabiliriz. Moskova'da düzenlenen festivali TÜROFED ile birlikte yaptık. İzmir'in bu festivale katılmamasından hicap duyuyorum. Biz gelemedik sizin festivalinize ama siz geldiniz. Biz ekmeğimizi sizden kazanıyoruz. Bu oyunun içinde bundan sonra İzmir'in de olmasını istiyoruz. "

Tanıtım şeklinin artık aktif, katılanlara farklı deneyimler vaat eden festivallere dönüştüğüne dikkat çeken İşler, "Sizin zenginliklerinizi oraya götürerek canlı canlı bu tip tanıtım etkinlikleri düzenlemek gerekiyor. Bu oyunun dışında kalan otomatikman dairenin de dışında kalıyor. Biz TÜROFED olarak bunu başardık, Sadece yapmamız gereken bunu Rusya'nın diğer kentlerine götürmek, Avrupa hedef pazarında bunu sürdürebilmek, yeni tanıtım modeli olarak bu oyunun içinde İzmir'in de olmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Zarmayev: Festival Rusya'da ilk beş arasında

Türk-Rus Kültür ve Eğitim Birliği yetkilisi Zelimhan Zarmayev da Moskova'nın Krasnaya Presnya Parkı'nda 16-18 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenen üç günlük festivalin Rusya'da düzenlenen ilk beş festival arasına girdiğini anlattı. Festivale ilişkin bir sunum yapan Zarmayev, "Birçok ülke Mosokva'da bu tür etkinlikler düzenliyor. Bu festivali yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. Festival, Rusya'da düzenlenen ilk beş büyük festival arasına girdi. Bu festivale gelen herkes kendisi için birşeyler buldu. Türkiye tatili içeren bir çekiliş de yapıldı. Festivalin gelişerek sürmesini, İzmir'in de festivale katılmasını diliyoruz" dedi.

Şener: Moskova'dan İzmir'e uçuş istiyoruz

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kültürlerin buluşması dostlukların pekişmesi için yapılan ve 86 yıldır süren bir fuar olduğunu söyleyen İZTAV Genel Sekreteri Gül Şener de konuşması sırasında İzmir'i anlatan bir kısa film gösterdi. İzmir'in coğrafi konumuyla Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'ya üç, Moskova'ya ise dört saatlik uzaklıkta olduğunu belirten Şener, İzmir'le Moskova ya da St. Petersburg arasında doğrudan uçuş olmasını istediklerini söyledi. Direkt uçuş olursa Rus misafirlerin hafta sonunu İzmir'de değerlendirebileceğine dikkat çeken Şener, "Özellikle Moskova'ya çalışan Sun Express'in aslında evi İzmir'dir. Ancak Ruslar'ın daha çok Antalya'yı tercih etmesi sebebiyle direkt uçuşları şimdilik Antalya'mızda gerçekleştiriyor. Hedefimiz, çabamız aynı uçuşların İzmir üzerinden de yapılmasını sağlamak" dedi.

Şener, Business Russia Ağırlama Endüstrisi Komitesi Başkanı Elena Krivenkova'nın İzmir'e gelirken yaşadığı "bilgi eksikliği" konusundaki sözlerine ilişkin, "Hemen görevi üstümüze alıyoruz. Zaten İzmir Turizm Tanıtım Vakfı olarak görevimiz de bu. Bu bilgi eksikliğinin neden kaynaklandığını bulup bunu hemen tamamlamamız gerekiyor" diye konuştu.

İlişkilerimizi her yönden geliştirebiliriz

Toplantıda söz alan VL Travel Company Genel Müdürü Nataliya Tomaşevskaya ise Moskova'da, yüksek kalitede özel turizm hizmetleri verdiklerini ve son yıllarda sanayi turizminin gelişmeye başladığını anlattı. Tomaşevskaya, "Yeni sanayi alanlarıyla yatırımcıları sanayicileri buluşturmak için sanayi turizmi yapıyoruz. Sanayi bölgelerine şirket yöneticilerini götürüp yerel yöneticilere yurt dışından partner sağlamak için yeni teknolojileri tanıtan turlar düzenliyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Ebeveynler Birliği yetkilisi Yuliya Tuna ise Türkiye'nin birçok kişi için iyi fiyatlı bir tatil ülkesi olduğunu ama aslında eğitim konusunda da önemli çalışmalar yapılan bir ülke olduğuna değindi. Son yıllarda genç insanların çoğunun "faydalı tatil" anlayışıyla hareket ettiğini, turist olarak adlandırılmak istemediğini söyledi. Tuna, "Gençler ülkeleri yakından görmek, yerel halkla kaynaşmak, öğrenmek ve yeni deneyimler edinmek istiyorlar" derken, eğitim turizminin gittikçe daha popüler olmaya başladığını söyledi. Türkiye'de çocuklara yönelik yaz kampları konusunda eksikler olduğuna dikkat çeken Yuliya Tuna, Rusya ile bu konuda karşılıklı işbirliğine gitme önerisinde bulundu.

Moskova'ya iki saat uzaklıkta bulunan turistik Tula Bölgesi'ne ilişkin Türkçe bir sunum paylaşan Tula Bölgesi Kalkınma Firması Yatırım İşleri Daire Başkanı Tatyana Ariniçeva, börekleri ve silahıyla ünlü bölgede lojistik altyapısının da oldukça gelişmiş olduğu bilgisini verdi. Yatırımcıları bölgeye davet adan Ariniçeva, bölgenin turizm konusuna büyük önem verdiğini ve 30 yıl sonrası için turizm planlarını şimdiden hazır olduğunu kaydetti.

Toplantıda son konuşmacı olarak söz alan New Media Turkey Ajansı Müdürü Atilla Güner ise, İzmir'e Rusya'dan nasıl 10 bin kişinin geldiğine şaşırdığını söyledi. Güner, "İzmir Ruslar için neden dikkate değer değil, şaşırtıcı" derken Rusya'nın yanı başımızda dev bir ülke olmasına karşın, Rusya'da bir medya kuruluşunun ofisinin olmadığını da kaydetti.

Toplantı sonunda iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin gelişmesi için bir protokol yapılması gerektiğini dile getiren Business Russia Ağırlama Endüstrisi Komitesi Başkanı Elena Krivenkova, her yıl sadece Moskova'da değil başka şehirlerde de Türkiye festivali düzenlemek istediklerini belirtti. Rus dilini öğretmek, özellikle turizm sektöründe çalışanlara eğitim vermek amacıyla iki ülke arasında öğrenci değişimleri olabileceği önerisinde bulunan Krivenkova, yapılan bu toplantının gelecekte yapılacaklar için ilk adım olmasını diledi.

HABERRUS