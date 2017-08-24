Bogdanov, Türk mevkidaşını Moskova'da ağırladı: Gündem Suriye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de dördüncü gerilimi azaltma bölgesinin kurulması yönünde çabaları etkinleştirme konusunda anlaştığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un, Türk mevkidaşı Sedat Önal'ı Moskova'da ağırladığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Her iki taraf, Suriye’deki krizin BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun olarak siyasi çözümünden başka alternatifi olmadığının altını çizdi" diye belirtti.

Astana süreci kapsamında üç gerilimi azaltma bölgesinin kurulması sonucu Suriye’de şiddet seviyesinin önemli ölçüde gerilediği büyük bir memnuniyetle dile getirildi. İdlib’de dördüncü bölgenin kurulması yönündeki çabaları etkinleştirme konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerine yer verildi.

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