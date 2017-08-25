2016 yılından beri altı Rus diplomat hayatını kaybetti
Rusya'nın Sudan Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy'nin dün Sudan'daki rezidansında ölü bulunması, son dönemlerde ölen veya öldürülen Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey temsilcilerini akla getirdi. 2016'dan bu yana Rusya'nın 6 önemli diplomatı yurt dışındaki görev yerlerinde hayatını kaybetti.
İşte 2016 yılından beri hayatını kaybeden üst düzey Rus diplomatların listesi:
1 - Rusya’nın Kiev Büyükelçisi Andrey Vorobyov (Mayıs 2016)
Rusya’nın Kiev Büyükelçisi Andrey Vorobyov, 2016 yılı Mayıs ayında, Moskova'da beyin felci geçirerek hayatını kaybetti. 56 yaşında hayatını kaybeden Vorobyov, Şubat 2014 yılında Kiev Büyükelçisi olarak atanmıştı.
2 - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov (Aralık 2016)
Temmuz 2013'te Rusya'nın Ankara Büyükelçisi görevine atanan Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da bir sergiyi ziyareti sırasında düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.
3 - Rusya'nın Hindistan Büyükelçisi Aleksander Kadakin (Ocak 2017)
Rusya'nın Hindistan Büyükelçisi Aleksander Kadakin, geçtiğimiz ocak ayında kısa süren bir hastalık sonucu 68 yaşında yaşamını yitirmişti.
4 - Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, Konsolosluk Dairesi Başkanı Andrey Malanin (Ocak 2017)
Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nin Konsolosluk Dairesi Başkanı Andrey Malanin, rezidansında iş arkadaşları ve polis tarafından ölü bulunmuştu.
5 - Rusya'nın eski BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin (Şubat 2017)
2006 yılında Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği görevine atanan Vitaliy Çurkin, 20 Şubat'da New York'ta yaşamını yitirmişti.
6 - Rusya'nın Sudan Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy (Ağustos 2017)
Rusya'nın Sudan Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy, Sudan'daki rezidansında ölü bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölüm sebebi 'kalp krizi' olarak belirtildi.
Selim Saygıner, Haberrus