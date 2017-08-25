Rusya'da halkın yüzde 83'ü Putin'in faaliyetlerinden memnun

Rusya'nın bağımsız sosyolojik araştırma kurumu Levada-Center tarafından gerçekleştirilen son ankete göre, Rusya'da halkın yüzde 83'ü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in faaliyetlerinden memnun.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 58'inin de Putin'e güvendiği ve bunun 2017 yılı başından beri en yüksek seviye olduğu açıklandı.

Rusya halkının güvendiği ikinci isim, yüzde 30 ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu, üçüncü isim ise yüzde 28'le Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov oldu.

Jrinovski'ye Medvedev'den daha fazla güveniliyor

Şoygu ve Lavrov'un ardından 4'üncü sırada yüzde 13 güven oranıyla Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Vladimir Jirinovski yer alıyor. Başbakan Dmitriy Medvedev'in yüzde 11 ile Jrinovski'nin gerisine kalması ise şaşırttı.

Ancak Medvedev'in faaliyetlerine 'geçer' notu verenlerin oranı yüzde 48. Hükümetin yaptıklarına olumlu bakanlar da yüzde 50 oranında.

Yüzde 14 hiçbir siyasetçiye güvenmiyor

Ankette bir diğer ilginç nokta ise, halkın yüzde 14'ünün hiçbir siyasetçiye güvenmemesi. Yüzde 11 ise siyasetle hiç ilgilenmiyor.

Ayrıca halkın yüzde 57'si ülkede genel olarak işlerin doğru ilerlediğini, yüzde 29 ise tam tersini düşünüyor. Yüzde 13 bu soruya cevap vermekten çekinenlerin oranı.

Bin 600 kişinin katıldığı anket, Rusya'nın 48 farklı bölgesinde yaşayan insanlarla görüşülerek gerçekleştirildi.

Selim Saygıner, Haberrus