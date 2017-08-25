Sudan'da hayatını kaybeden Rus Büyükelçi'nin ölüm nedeni belli oldu

Dün Sudan'daki rezidansından ölü bulunan Rus Büyükelçi Mirgayas Şirinskiy'nin ölüm sebebi belli oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Şirinskiy'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zaharova konuyla ilgili şunları söyledi: "Büyükelçinin kalp krizi geçirdiğini fark ettiler. Elçilik çalışanları doktor çağırdı, ama maalesef Şirinskiy kurtarılamadı."

2013 yılından beri Rusya'nın Sudan Büyükelçiliği görevini yürüten Mirgayas Şirinskiy, dün saat 18:00 sularında, başken Hartum'da ikamet ettiği rezidansında hayatını kaybetti.

Şirinskiy'yi 'yüksek seviyede bir profesyonel' olarak tanımlayan Zaharova, yakınlarına ve ailesine başsağlığı diledi.

Selim Saygıner, Haberrus