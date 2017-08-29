Erdoğan, Putin ile arasında geçen 'külliye' diyaloğunu anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinin 3. yılında, Oğuz Haksever'in sunumunu yaptığı özel yayında soruları yanıtladı.

Putin'le beraber külliyede çekilen bir fotoğrafın gösterildiği anlarda, sunucu Oğuz Haksever Erdoğan'a şöyle bir soru yöneltti: "Putin size 'buradan bana da bir oda verseniz' dedi mi? Bu mealdde bir diyalog oldu mu acaba?"

Erdoğan'ın yanıtı ise şöyle oldu: "Öyle bir latife oldu da. Ama asıl tespiti şurada oldu. Tabi külliyeyi görünce dedi ki: Büyük devlet olmanın işareti işte bu eserdir. Şimdi Kremlin Sarayı'nı biliyorsunuz değil mi? İşte Kremlin Sarayı da büyük devlet olmanın bir işaretidir. İçinde kaybolursunuz öyle bir yer."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 3. yılı tamamlaması nedeniyle NTV ve TRT'den canlı yayınlanan diğer kanallara da açık ortak yayında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.

Selim Saygıner, Haberrus