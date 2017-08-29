Zaharova’dan şaşırtan açıklama: Biz istemedik, ABD kendisi karar aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın ABD’den ülkedeki temsilciliklerinde çalışan sayısını azaltmasını talep etmediğini, ABD’nin bu kararı kendisinin aldığını söyledi.

Dojd TV kanalına konuşan Zaharova, “Bu bir karar değildi. Bu ABD tarafına yapılan bir öneriydi. Ve personel sayısını azaltma kararı alan da bizzat ABD tarafıdır. Bu kesinlikle Rusya’nın kararı değildir. Biz teklif ettik, onlar da yaptıkları gibi yaptı.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Rusya’daki çalışan sayısını azaltması ve vize uygulamalarında değişikliğe gitmesinin ardından Zaharova’nın bu açıklamaları diplomasi çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı.

ABD’nin çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki ABD temsilciliklerinde çalışan personel sayısının 755 kişi azaltılması yönünde talimatta bulunmuştu.

ABD yönetimi ise Rusya’nın bu hamlesine karşılık Rusya’daki temsilciliklerinde vize işlemlerini durudurmuş ve daha önce St. Petersburg, Yekaterinburg ve Vladivostok’tan da alınabilen ABD vizesinin 1 Eylülden itibaren sadece Moskova’dan alınabileceğini duyurmuştu.

Berk Atacan, HABERRUS