Putin Macaristan'ı neden ziyaret etti?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir "spor diplomasisi" ilişkisi çerçevesinde Pazartesi günü Budapeşte'yi ziyaret etti.

BBC Türkçe yazarı Tarık Demirkıran, bu olayı "Macaristan, Rusya için Avrupa'da bir köprübaşı olabilir mi?" başlığıyla yazıya döktü.

Demirkıran'ın yazısı:

Judo sporuna özel ilgi gösterdiği bilinen Rusya liderinin Dünya Judo Şampiyonası'nın düzenlendiği Budapeşte'ye gelişi elbette sadece sporla ilintili değildi.

Vladimir Putin Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de görüştü ve bu görüşme Rusya medyasından Ria Novosti'de bölge ülkeleri arasında bir başarı öyküsü olarak yer aldı.

Putin gazeteye verdiği demeçte, "Bir spor şampiyonası nedeniyle geldiğim bu ülkede ikili ilişkiler üzerine de görüşebilmek fevkalade memnuniyet verici" dedi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde çok büyük bir perspektif beklediğini de sözlerine ekledi.

Bu ziyaret Rusya devlet başkanının 2017 yılında Budapeşte'ye ikinci ziyareti.

Rusya gibi dev bir ülke liderinin Macaristan gibi on milyon nüfusa ve Avrupa içinde mütevazı bir ekonomiye sahip bir ülkeyi, bir yıl içinde iki kez ziyaret etmesinin sırrı ne olabilir?

Macaristan'ın Rusya tavrı

Macaristan'ın Rusya açısından böylesi bir öneme sahip olmasının gerisinde, Macar hükümetinin Rusya'ya karşı Avrupa Birliği tarafından uygulanan ambargolara bir şekilde karşı çıkması ve Rusya'nın tavrını Brüksel nezdinde temsil etmeye çalışması yatıyor.

Başbakan Viktor Orban Rusya'ya karşı hem ekonomik ve hem de siyasi platformlarda daha esnek ve karşılıklı çıkarlara dayalı bir politika izlemeye gayret ediyor.

Macaristan'ın Rusya'ya karşı daha az mesafeli durması AB içinde de eleştiri alıyor, ancak Macaristan ambargo nedeniyle Macar ekonomisinin geçmiş yıllada çok büyük zarar gördüğünü söylüyor.

Macaristan ve Rusya arasında geleneksel olarak da iyi olan ekonomik ilişkilerde ambargo nedeniyle ortaya çıkan zarar, bazı uzmanlara göre 7.5 milyar dolar dolayında. Yani Macaristan bu zararı telafi etmeye çalışıyor.

Yeni projeler açıklaması

Putin Pazartesi günkü görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla düzeldiğini ve yakında çok ciddi projelere imza atılacağını duyurdu.

Bunlardan en önemlisi Macaristan'ın şu anda da faaliyette olan Paks Nükleer Santrali'nin yeni reaktörlerin de eklenerek gündeme gelen yeniden inşası.

Vladimir Putin bu santralin inşası için Macaristan'a 12 milyar dolarlık bir kredi verileceğini söyledi.

Bu tutar, santralin tamamının Rusya tarafından krediyle finanse edileceği anlamına geliyor. Yani Macaristan, Rusya açısından çok özel bir yere sahip.

Rusya, Avrupa Birliği içinde hem ekonomik ve hem de siyasi açıdan köprübaşı olabileceğini düşündüğü Macaristan'a özel jestler yapmaktan kaçınmıyor.

Elbette bu jestlere Macarlar da karşılık veriyor. Örneğin bu ziyaret kapsamında Putin'e bir Macar üniversitesinde fahri doktorluk ünvanının verilmesi bu jestlerden biri olarak gösterilebilir.

Vladimir Putin attended the World Judo Championships in Budapest https://t.co/yfyRNNhORq pic.twitter.com/RgcXImKQtU — President of Russia (@KremlinRussia_E) 28 Ağustos 2017

Muhalefet rahatsız

İlk bakışta olumlu görünen bu ilişki, Macaristan'da öncelikle muhalefet olmak üzere bazı kesimleri ise tedirgin ediyor.

Basın, bir Rus atasözünü anımsatıyor: "Eğer bir ayıyla dans etmeye başlarsanız, dansın ne zaman biteceğine siz değil, ayı karar verecektir."

Macar hükümeti ise gelişmelere hâkim olduğunu vurguluyor, artan ilişkilerden Macaristan ekonomisinin ve refahının çıkar sağlayacağını söylüyor.

BBC Türkçe