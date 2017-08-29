"Rusya büyük bir ülke, nükleer bir güç, barışmamız gerekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’yla ilişkilerin normalleşeceğine inandığını belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısında konuşan Trump, "Rusya'yla iyi ilişkilere sahip olacağımızı umuyorum. Bunu yüksek sesle ve net olarak söylüyorum, bunu yıllardır söylüyorum. Hep şunu söylerdim ki, Rusya'yla harika ya da en azından iyi ilişkilerimiz olsaydı iyi olurdu. Bu çok önemli ve bunun bir gün olacağına inanıyorum" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre ABD lideri, "Bu büyük bir ülke, nükleer bir güç, barışmamız gereken bir ülke ve eninde sonunda barışacağız. Bu, herkes için, tüm dünya için ve diğer şeyler için çok iyi olurdu" diye ekledi.

Trump, gazetecilerin "Rusya'yı güvenlik tehdidi olarak görüyor musunuz?" sorusunu ise "Pek çok ülkeyi güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyorum" diyerek yanıtladı.

HABERRUS