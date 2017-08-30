Rusya’dan Kuzey Kore uyarısı

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova’nın Kuzey Kore ile ilgili sorunların çözümünün askeri olamayacağını söyledi.

Sputnik’in haberine göre Pyongyang’ın son füze denemesine ilişkin BMGK toplantısında konuşan Nebenzya, “Kuzey Kore ile ilgili sorunların askeri çözümü olamaz. BMGK’nın Kuzey Kore’ye yönelik kararlarında bu koşulun belirtilmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Nebenzya “Kore yarımadasındaki durumun normalleştirilmesi için hem Kuzey Kore’nin nükleer ve füze testlerini engelleyecek, hem de (ABD'nin Güney Kore'ye konuşlandırdığı) THAAD sistemini içeren askeri yapılanmaların durdurulması ve askeri tatbikatların çapının düşürülmesini sağlayacak bir yaklaşım gerekli.” ifadelerini kullandı.

“BM ülkeleri çözüm arayışıyla Kuzey Kore’ye tek taraflı yaptırımlar uygulamamalı” diyen Nebenzya, Pyongyang’a da yasak nükleer programına son verme ve nükleer silahların yaygınlaşmasını önleme rejimine geçme çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin BMGK)tüm kararlarını yerine getirmesi konusunda ısrarcı olduklarını vurgulamıştı.

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