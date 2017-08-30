Rusya’nın sürücüsüz otobüsü yollara çıkmak için yasa çıkmasını bekliyor

Rusya’da, Matreshka projesi altında geliştirilen sürücüsüz otobüslerin test sürüşlerine başlandı.

Rusya’nın geliştirdiği ilk akıllı otobüs olma özelliğini taşıyan otobüsler elektrikle çalışıyor ve saatte 30 kilometre hızla yolcu taşıyabiliyor.

Saatteki hızı 100 km’ye kadar çıkabilen otobüsler sadece 4 saatte şarj oluyor ve 130 kim gidebiliyor.

Matreshka akıllı otobüslerinin yolcu kapasitesi şimdilik 8 ve 12 ile sınırlı. Otobüsü geliştirenler ileriki yıllarda 20 kişi kapasiteli modeller de üretmeyi planlıyorlar.

Sürücüsüz otobüslerin 2018 yılında Rusya’nın Silikon Vadisi olarak bilinen Skolkova’da trafiğe çıkması bekleniyor.

Sürücüsüz otobüslerin Rusya’da tamamen trafiğe çıkabilmesi için ise ülkedeki yasal düzenlemeler yeterli değil.

Rusya’da halihazırda sürücüsüz araçların trafikte kullanılmasıyla ilgili herhangi bir yasa bulunmuyor.

Matreshka otobüslerini geliştiren Volgabus ve Bakulin Motors Group şirketleri projenin sadece otobüsle sınırlı olmadığını, yük taşımacılığı ve özel nakliye işlemleri ile ilgili çalışmalarının olduğunu belirtiyor.

Berk Atacan, HABERRUS