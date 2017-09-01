ABD'den Rusya'ya misilleme: Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluğu kapatılıyor

Rusya’nın ABD’ye uyguladığı diplomatik yaptırımına karşı ABD de kendi yaptırımlarını açıkladı. Buna göre ABD, Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluğuyla Washington ve New York’taki ek binalarını kapatmasını talep etti.

Rusya'nın geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne uyguladığı diplomatik yaptırımlara cevaben ABD de Moskova'dan San Francisco'daki konsolosluk binasıyla Washington ve New York'taki iki ek binasını kapatmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre ABD, Rusya'dan 2 Eylül tarihine kadar San Francisco'daki konsolosluğu kapatmasını talep etti. Buna ilaveten ABD, Rusya'ya New York'ta bulunan konsolosluk ek binasıyla Washington'daki büyükelçilik ek binasını da 2 Eylül tarihine kadar kapatmasını iletti.

ABD'nin Rusya'ya ilettiği bu yeni yaptırımlar, ABD ile Rusya arasında bir süredir devam eden misilleme yarışının devamı niteliğinde. Ağustos ayının başında ABD, başkanlık seçimleri sırasında Rusya kaynaklı olduğu düşünülen siber saldırılar ve Kırım'ın ilhakı nedeniyle Moskova'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar getirmişti.

Kararın Amerikan Senatosu'nda kabul edilmesinin ardından Rus lider Vladimir Putin, ABD temsilciliklerinde çalışan 755 kişinin "Rusya'daki faaliyetlerine son vermesi" için talimat vermişti.