Çeçenistan'da Rohingya Müslümanları için düzenlenen mitinge bir milyonu aşkın kişi katıldı

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de düzenlenen 'Rohingya Müslümanlarına destek' mitingine bir milyonu aşan Çeçen katıldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşayan Rohingya Müslümanları, yıllardır radikal Budistlerin ve ordunun saldırısı altında yaşam mücadelesi veriyorlar.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un da katıldığı mitinge, Çeçenistan'ın farklı şehirlerinden on binlerce Müslüman geldi.

Myanmar'da akan kanın derhal durdurulması gerektiğini belirten Kadirov, suçluların cezalandırılması ve insanlık karşıtı suç işleyenlerin peşine düşülmesi gerektiğini söyledi.

Kadirov, Myanmar hükümetinin göçmenlere insani yardımları engellemesinin 'onları ölüme mahkum etmek' olarak tanımladı. Çeçen lider, "insani felaketi acilen durdurun ve ölmekte olan Rohinya halkına yardım eli uzatın" diye çağrıda bulundu.

Kadirov, "Bu ülkenin (Myanmar) hükümeti, bir milyondan fazla Rohingya Müslümanının yaşama hakkını engelledi. Zavallı insanların evlerini yaktılar. Savunmasız insanlara işkence yapıyorlar. Çocukları dövüyor, ateşe atıyorlar." dedi.

Putin'e talep: Dünyadaki tüm yetkilerinizi kullanın

Birleşmiş Milletler gibi kurumların bu zulme tepkisiz kaldığını eleştiren göstericiler, Myanmar'daki Müslüman soykırımının sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, dünyada tüm yetkilerini kullanmasını talep ettiler.

Myanmar'da ne oluyor?

Myanmar askeri güçleri, Rakhine Eyaleti'nde yaşayan tüm Müslümanları bölgeden uzaklaştırıyor. Geçtiğimiz 10 günde 400'ü aşkın Müslüman hayatını kaybetti. Bölgede Radikal Budistler ve Müslümanlar arasındaki kavga 10 yıllardır devam ediyor.

HABERRUS