"Rusya dış politikada daha sert olmalı, Dışişleri Bakanı değişmeli"

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Rusya'nın dış politikada daha sert adımlar atması gerektiğini ve bu bağlamda Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görevden alınarak bir başkasının getirilmesi gerektiğini söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Jirinovski, "Uluslararası problemler devam ediyor, daha sert bir çizgiye ihtiyacımız var. Ben Başbakan olsam şuradan başlardım: Dışişleri Bakanı'nı değiştirirdim. O artık başka bir durum için uygun değil. Bugün ondan daha iyi, yani başka bir kişi lazım." diye ifade etti.

Lavrov yerine kimi düşündüğü konusunda bir isim vermeyen Jirinovski, daha öncede bir kaç kere Dışişleri Bakanı'nın değişmesi çağrısında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Rusya'da sert ve ilginç çıkışlarıyla tanınıyor.

Jirinovski daha önce de yaptığı bir açıklamada Rusya'nın demokrasi ile değil monarşi ile yönetilmesi gerektiğini savunmuştu. Rus lider ayrıca, Rusya'nın jülyen takvimine geçerek, Hz. İsa'nın doğumunun 7 Ocak'ta değil, 25 Aralık'ta kutlanması gerektiğini söylemişti.

71 yaşındaki Jirinovski İngilizce, Fransızca, Almanca ve Türkçe biliyor.

Selim Saygıner, Haberrus