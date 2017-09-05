Rusya ve Çin'den Kuzey Kore için itidal çağrısı

Rusya ve Çin hükümetleri hidrojen bombası denemesi yapan Pyongyang ile Batı devletlerine itidal çağrısında bulundu. Almanya, Kuzey Kore'ye ek yaptırım uygulanmasını gündeme getireceğini duyurdu.

DW’nin haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "atılacak her hatalı adımın büyük bir patlamaya yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Ryabkov mevcut durum karşısında gerginliğin tırmandırılmaması gerektiğini belirtti ve ABD yönetiminin Kuzey Kore'den müttefiklerine ya da ABD'ye yapılacak bir saldırının karşılıksız kalmayacağı mealindeki uyarılarına gönderme yaparak "Daha güçlü ve akıllı olan itidal göstermelidir.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kuzey Kore'nin görüşme önerileriyle yumuşatılabileceğini ve tamamen tecrit edilen bu ülkeye uygulanan yaptırımların maksimum noktaya dayandığını söyledi. Sergey Ryabkov bundan sonra alınacak cezai önlemlerin Kuzey Kore ekonomisini çökertmeyi amaçlayabileceğini belirtti ve ek yaptırımların güncel gelişmelerin ışığında değerlendirilmekte olduğunu dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da "tarafların çekingen davranacaklarına güvenildiğini" duyurdu. Bakanlık sözcüsü Pekin'de yaptığı açıklamada artık anlaşmazlığı azdırmak değil tansiyonu düşürmek gerektiğini söyledi. Sözcü, Çin'in son nükleer denemeyi onaylamadığının Pyongyang'a açık bir dille iletildiğini sözlerine ekledi.

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