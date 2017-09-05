Rusya yeni kanun getiriyor; ‘İstenmeyen davranışta’ bulunanlar sınır dışı edilecek

Rus İzvestiya gazetesi, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin, yabancıların ‘istenmeyen davranışlar' nedeniyle Rusya'dan sınır dışı edilmesine yönelik yasa tasarısının üzerinde çalıştığını yazdı.

Parlamentodan bazı kaynakların gazeteye aktardığı bilgileri duyuran Sputnik’e göre ‘istenmeyen davranışlar', Rusya'nın ulusal güvenliğine zarar verebilecek eylemleri ifade ediyor.

Buna göre ‘milli ve dini nefret uyandırmak ve siyasi ayrımcılık', Rusya'daki seçim sürecine potansiyel müdahaleler, Rus eğitim kurumlarının ve gençlerin ‘dıştan etkilenmesi' gibi eylemler de ‘istenmeyen davranış' kabul edilecek.

Hazırlanan yasanın hem gerçek, hem de tüzel şahıslar için geçerli olacağı, yabancı vatandaşların ülkeden sınır dışı edilebileceği, Rusların ise idari veya suç cezaları alabilecekleri belirtildi.

Yasa tasarısının önümüzdeki yılın başında parlamentonun alt kanadı Duma'nın onayına sunulması bekleniyor.

HABERRUS