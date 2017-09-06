Putin: IŞİD'in sonunun geldiğini söylemek için henüz erken

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD ve El Nusra gibi terörist grupların sonunun geldiğini söyleyip söyleyememe konusunda henüz erken olduğunu belirtti.

Çin'in Şiamın kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi sonunda bir basın toplantısı düzenleyen Putin'e, Suriye ordusunun, Rus uçaklarının havadan verdiği destekle Deyr ez Zor kuşatmasını kırmak üzere olmasına ilişkin bir soru yöneltildi.

"Esad hükümetinin tartışılmaz bir üstünlük sağladığı..."

"Deyr ez Zor radikal muhaliflerin hem siyasi hem de askeri kalesi. Deyr ez Zor operasyonu bittiğinde, bu, teröristlerin ciddi bir yenilgiye uğradığı, Esad hükümetininse tartışılmaz bir üstünlük sağladığı anlamına gelecek."

"Deyr ez Zor'un alınması ardından bundan sonraki adımlarsa ateşkesi güçlendirmek, siyasal süreci başlatmak ve ülke ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak olmalı" diye ekleyen Putin, "Bu, muazzam bir iş. O nedenle uluslararası toplumun yardımı olmadan Suriye hükümetinin önündeki görevleri yerine getirmesi kolay değil" dedi.

"Umarım Rakka'daki operasyonlar sonuna kadar gider"

"Askeri operasyonlara gelirsek, sahadaki durum, hükümet güçlerinin yararına olacak şekilde gelişiyor. Hükümet güçleri kontrolündeki toprakların kat kat arttığını biliyorsunuz. Hala da artıyor" diye devam eden Putin, bir başka soru üzerineyse şu ifadeleri kullandı: "IŞİD ve El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) gibi terörist grupların sonunun geldiğini söyleyip söyleyemeyeceğimize gelirsek, herhalde bunu söylemek için henüz erken. Fakat durumun muazzam ölçüde değiştiği bir gerçek. Umarım, partnerlerimiz Rakka'daki operasyonlarını sonuna kadar götürür."

Suriye ordusu Rus güçlerinin havadan verdiği destek ile IŞİD'in 2015 başında merkezinin yarısından fazlasını denetimi altına aldığı Deyr ez Zor kentindeki kuşatmayı kırmak üzere. IŞİD kent ve çevresindeki petrol yataklarını Suriye hükümetine bırakmak zorunda kalırsa, Suriye'de sadece birbiriyle bağlantısı olmayan bir kaç noktada sıkışmış olacak.

HABERRUS