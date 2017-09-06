Putin: Rusya'daki ABD'li diplomatların sayısını 155 kişi daha azaltabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki ABD'li diplomatların sayısını 155 kişi daha azaltabileceklerini söyledi.

Ria Novosti'nin haberine göre Putin, "ABD’nin diplomat sayımızda azaltmaya gitme hakkı var. Ancak bunun böyle hoyrat bir şekilde yapılması ayrı bir konu. Avusturya ve Avustralya’yı karıştıran bir ülke ile diyalog kurmak zor. Ancak yapılacak bir şey yok. Görünüşe göre ABD yönetimindeki siyasi kültür yapılanmasının düzeyi bu." ifadelerini kullandı.

BRICS Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuşan Putin, Moskova’nın iki ülkenin diplomat sayısını tam anlamıyla eşitleyebilmek için diplomat sayısında 155 kişi daha azaltmaya gidip gitmeme konusunda karar verme hakkına sahip olduğunu belirtti.

"ABD, mülkiyet haklarımızı ihlal etti"

Putin, konuyla ilgili mahkemeye başvuracaklarını vurguladı: "ABD’nin Rusya'nın diplomatik mülkleriyle ilgili yaptıkları görülmemiş bir şey. Bizi kendi mülklerimizi kullanmaktan yoksun bıraktılar. Bu, mülkiyet hakkımızı kullanmamıza yönelik açıkça bir ihlal. Rusya Dışişleri Bakanlığı’na konuyu mahkemeye taşıması için talimat vereceğim. ABD’nin yargı sisteminin nasıl işlediğini görelim."

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