Güney Kore Cumhurbaşkanı'ndan Putin'e: Ruhunuz, Sibirya kaplanının ruhuna benziyor

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ruhunun, Sibirya kaplanı ruhuna benzediğini söyledi.

Moon Jae-in, "Birçok kişiye göre sizin ruhunuz, Sayın Başkan, Sibirya kaplanı ruhunu hatırlatıyor. Benim ismimdeki 'in' kelimesi de 'kaplan' anlamına geliyor." diye belirtti.

"Kuzey Kore konusunda Rusya'ya teşekkür ediyorum"

Kuzey Kore'nin yaptığı nükleer füze denemelerini 'provokasyon' olarak yorumlayan Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye bu konuda yaptırım uygulanması için Moskova'nın desteğinin devam etmesini umduğunu ifade etti.

Moon Jae-in, "Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanması için aktif katılım sağlayan Rusya'ya teşekkür ediyorum. Ve Rusya'nın bu problemi çözmek için desteğini devam ettirmesini diliyorum." dedi.

Putin'e oyuncak ayı ve kaplan hediye etti

Putin ile Moon forum çerçevesinde hediyeleşti. Moon, Putin’e Güney Kore geleneklerine göre giyinmiş oyuncak bir ayı ve kaplan hediye etti. Putin de Moon’a 19. yüzyıldaki Güney Koreli Joseon hanedanlığından kalma bir kılıç verdi.

Selim Saygıner, Haberrus