Rusya’nın yeni ABD Büyükelçisi, Trump’a güven mektubunu sundu

Rusya’nın yeni ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov, ABD Başkanı Donal Trump'a güven mektubunu sundu. Trump, yeni Rusya Büyükelçisi'ni Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te kabul etti.

Antonov daha önce güven mektuplarının kopyalarını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunmuş, ardından güven mektuplarını sunmak üzere ‘Trump’ın kendisini kabul etmesini bekleyeceğini’ açıklamıştı.

Rusya’nın eski Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın görev süresinin sona ermesinin ardından kısa bir süre sonra Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Antonov, Kremlin'den yapılan açıklamayla ABD Büyükelçisi görevine resmen atanmıştı.

Посол #Антонов: рассчитываем на улучшение🇷🇺🇺🇸отношений. Это чрезвычайно важно для международного мира и безопасностиhttps://t.co/vzU2hWax6u pic.twitter.com/vmtu5eh148 — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) September 8, 2017

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