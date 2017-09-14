Almanya: Erdoğan'ın S-400 açıklamalarını ciddiye almıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin sözleşmenin imzaladığını belirttiği açıklamasını ciddiye almadıklarını söyledi.

Basın mensuplarının sorusu üzerine Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Schaefer, "Bu, Türkiye'nin S-400'lerin muhtemel sevkiyatıyla ilgili bir mesajı ve oyunu. Bu bir haber değil" dedi.

Ria Novosti'nin aktardığına göre Schaefer, Türkiye ve Rusya arasındaki müzakereleri ve mutabakatları bildiklerini ve yapılan açıklamaları ciddiye almadıklarını vurguladı.

Alman yetkili, NATO ülkelerinin aynı sistemleri ve yapıları kullanması gerektiğinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul’a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Rusya’dan S-400’lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi” demişti.

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