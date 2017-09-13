"S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya, sizi mi bekleyeceğiz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri sipariş etmesiyle ilgili, "Şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya, ee ne olacaktı? Sizi mi bekleyeceğiz?" diyerek Türkiye’nin güvenlik noktasında bütün tedbirlerini alacağını belirtti.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile S-400 konusunda imzaların atıldığını, hatta Moskova'ya kapora ödendiğini söylemişti.

Belediye Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan S-400'ler ile ilgili şunları söyledi:

"Şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya, ee ne olacaktı? E sizi mi bekleyeceğiz? Biz de başımızın çaresine (bakacağız), bütün güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız. Hep söylüyorum, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka çaresi yok."

Selim Saygıner, Haberrus