Türkiye'den Rusya'ya 'Kırım Tatarları' tepkisi: Kararın gözden geçirilmesini ümit ediyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz hakkında verilen hapis kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, üç yıla yaklaşan bir tutukluluğun ardından, Kırım’daki fiili yönetimin sözde mahkemesi tarafından 11 Eylül 2017 tarihinde sekiz yıl hapis cezasına mahkûm edilmiştir.

Bu karar, Kırım’daki gelişmelerden duydukları kaygıyı barışçıl yollarla ortaya koyan Kırım Tatarlarının yaşadığı mağduriyetlere bir yenisini eklemiştir.

Çiygöz hakkında verilen bu kararın gözden geçirilmesini ve adıgeçenin serbest bırakılmasını ümit ediyor, Kırım Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin gözetilmesine verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz.

Miting düzenlemekle suçlanıyor

Çiygöz, Ocak 2015'te gözaltına alınmıştı. Hakkında açılan soruşturmanın verilerine göre, 26 Şubat 2014 tarihinde Kırım Parlamentosu binasının önünde gerçekleşen ve kitlesel kargaşalara yol açan mitingler düzenleyenlerden biri. Gösteriler sırasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili Çiygöz'ün de dahil olduğu beş kişi gözaltına alınmış, şiddete ve bir mülkün zarar görmesine yol açan kitlesel kargaşalar organize etmekle suçlanmıştı.

Avrupa Birliği: Kabul edilemez

Avrupa Birliği, Kırım Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi tarafından yargılanan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz'ün 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki göstermiş, "AB, Çiygöz'ün davasını başından beri çok yakından takip etmiş ve bugün de olduğu gibi serbest bırakılması konusunda ısrarcı olmuştur" açıklmasını yapmıştı.

Selim Saygıner, Haberrus