Devrimci Troçki’nin öldürüldüğü kanlı buz baltası ABD’de sergilenecek

The Guardian gazetesi, 1917 Bolşevik Devrimi’nin önemli figürlerinden Lev Troçki’nin öldürüldüğü buz baltasının Washington Uluslararası Casusluk Müzesi’nin önümüzdeki yıl açılacak yeni binasında sergilenmeye başlanacağını yazdı.

Sputnik'in aktardığına göre 1917 Devrimi'nde ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasında rol oynayan figürlerden Troçki, Josef Stalin ile girdiği mücadeleyi kaybedince, karşı devrimcilik yapmakla suçlanarak sürgün edilmiş, 1929 — 1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamıştı.

1929'da Sovyet vatandaşlığından çıkarılan Troçki, yaşamının son yıllarını Meksika'da geçirmiş ve burada İspanyol komünist ve aynı zamanda Rus ajanı olan Ramon Mercader tarafından buz baltasıyla öldürülmüştü.

Cinayetin işlendiği balta 1940'ta polisin düzenlediği basın toplantısında gösterilmiş, ardından birkaç yıl Meksika polisinin delil deposunda tutulmuştu.

Baltayı gelecek nesiller için muhafaza etmek isteyen gizli polis görevlisi Alfredo Salas, onu alarak kızına emanet etti. Salas'ın kızı, baltayı 40 yıl boyunca yatağının altında sakladıktan sonra 2005'te satışa çıkardı.

​Troçki'nin torunu Esteban Volkov, Salas'ın baltayı Troçki'nin öldürüldüğü ve müzeye dönüştürülen eve bağışlamasını istedi. Fakat elindeki baltadan gelir elde etmek isteyen Salas, onu Kit Melton adlı ABD'li özel bir koleksiyoncuya sattı.

Aynı zamanda Washington'daki Uluslararası Casusluk Müzesi'nin kurucularından biri olan Melton, Troçki cinayetinin işlendiği buz baltasını 40 yıldır aradığını açıkladı.

ABD'li koleksiyoncu, baltanın orijinal olup olmadığını birkaç yöntemle araştırdığını, baltanın üzerinde üreticisi Werkgen Fulpmes şirketinin mührünün ve katilin parmak izinin bulunduğunu aktardı.

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