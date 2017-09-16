Erdoğan'dan NATO'ya füze isyanı: Siz verdiniz de biz almadık mı?

ATV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alması konusunda "Türkiye'nin kendi kararı" açıklamasını değerlendirdi.

Erdoğan, "Stoltenberg, bu konuda NATO'nun aslında kuralını ortaya koydu. Yıllar önce Yunanistan S-300 aldı. Herhangi bir uygulama yaptınız mı? Yapmadınız. Şimdi biz, aynı ülkeden S-400 ile ilgili anlaşma yaptık, rahatsız oldunuz. Peki, siz verdiniz de biz almadık mı? NATO ülkelerinden bize böyle bir destek verildi mi, füze konusunda? Hayır, istedik, vermediler. Şimdi biz başımızın çaresine bakacağız. Bir başka yerden bulduk, oradan alacağız. İstediğim yerde bu anlaşmaları yapar, adımlarını da atarız. Daha bizim bu çeşitlendirmemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecek. Buna müdahale yetkileri yok. NATO'nun kendi kuralları içerisinde de yok ve bu yapılan uygulama tamamen Türkiye'nin güçlenmesini engellemeye yönelik bunlar adımlardır." diye ifade etti.

Erdoğan konuşmasına şöyle sürdürdü, "Bugün Suriye'nin elinde S-400'ler var. Suriye o S-400'lerle ne yapıyor, havasını atıyor. Türkiye gibi bir ülkenin elinde bu tür güçlü savunma imkanlarının olmayışı tabi ki düşündürücüdür."

Selim Saygıner, Haberrus