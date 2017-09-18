Putin'den Atambayev'e övgü dolu sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir insanda en değer verdiği şeyin 'güven duygusu' olduğunu ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in de böyle biri olduğunu söyledi.

Putin, iş seyahati için Rusya'ya gelen Atambayev'i, Soçi'deki Boçarov Ruçey yazlık rezidansında ağırladı.

Kırgız gazetecinin sorularını yanıtlayan Putin, Atambayev için şu sözleri söyledi: "Benim için en önemli şey, güvenirlik. Güvenilirlikteki en önemli özelliklerden biri ise, üzerinde anlaşmaya varılan şeyleri yerine getirme yeteneği, sözünü tutmak. O, (Atambayev) bunu yapıyor."

Atambayev'in sözünde duran bir insan olduğunu belirten Putin, "Bazen onunla bazı konular hakkında anlaşmaya varmak zor. Ama bazı konularda anlaşmaya vardıysanız, o artık bu anlaşmanın yerine getirilmesi için sonuna kadar gider" diye ifade etti.

Selim Saygıner, Haberrus