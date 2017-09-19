Putin 'Batı' tatbikatını yerinde izledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Belarus ordularının düzenlediği 'Zapad-2017' ortak stratejik tatbikatını yerinde izledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Leningrad bölgesindeki Lujskiy poligonuna giden Putin, paraşütlü hava indirme çalışmalarını ve savaş oyunlarının bir kısmını takip etti.

Putin'e Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da eşlik etti. Şoygu, tatbikatı 50 ülkeden 95 yabancı gözlemcinin denetlediğini bildirdi.

'Zapad' tatbikatı, Rusya'nın batısı, Belarus, Kaliningrad ve Baltık Denizi'ndeki askeri poligonlarda gerçekleştiriliyor.

12.700 askerin katıldığı tatbikat 20 Eylül'de sona erecek.

Tatbikatı yakından takip eden NATO, tatbikatta yaklaşık 100 bin askerin yer aldığını ve nükleer kapasiteli balistik füzelerin kullanıldığını iddia ediyor.

Rusçada 'Batı' anlamına gelen Zapad isimli askeri tatbikatların ilki, Sovyetler Birliği döneminde, 1980'lerde düzenlenmişti. Daha sonra Rusya ve Belarus 2009 ve 2013 yıllarında da Zapad adıyla ortak tatbikatlar düzenledi.

HABERRUS