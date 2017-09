"Putin, siber silahlar ve sosyal medya ile demokrasiye saldırıyor"

ABD'li oyuncu Morgan Freeman, 'Rusya'yı Soruşturma Komitesi' projesi çerçevesinde çekilen Rusya karşıtı propaganda videosunda, eski bir KGB ajanı olan Putin'in, demokrasilere saldırmak için siber silahları kullandığını, sosyal medya ile dezenformasyon ve propaganda yaydığını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Freeman, ABD'ye saldırıldığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyetler'in çöküşü nedeniyle intikam isteyen bir ajan olduğunu ileri sürdü. Freeman, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da yineledi.

ABD'li yönetmen Rob Reiner, Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediğinin araştırılması için ‘Rusya'yı Soruşturma Komitesi' isimli bir komite kurmuştu.

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'ın da üyeleri arasında bulunduğu Komite'ye ait 'investigaterussia.org' sitesi dün faaliyete geçirildi.

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS