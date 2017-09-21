"Putin, siber silahlar ve sosyal medya ile demokrasiye saldırıyor"

ABD'li oyuncu Morgan Freeman, 'Rusya'yı Soruşturma Komitesi' projesi çerçevesinde çekilen Rusya karşıtı propaganda videosunda, eski bir KGB ajanı olan Putin'in, demokrasilere saldırmak için siber silahları kullandığını, sosyal medya ile dezenformasyon ve propaganda yaydığını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Freeman, ABD'ye saldırıldığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyetler'in çöküşü nedeniyle intikam isteyen bir ajan olduğunu ileri sürdü. Freeman, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da yineledi.

ABD'li yönetmen Rob Reiner, Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediğinin araştırılması için ‘Rusya'yı Soruşturma Komitesi' isimli bir komite kurmuştu.

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'ın da üyeleri arasında bulunduğu Komite'ye ait 'investigaterussia.org' sitesi dün faaliyete geçirildi.

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS — Investigate Russia (@InvestigateRU) 19 Eylül 2017

Videoda "Saldırıya uğradık. Savaştayız" diye söze başlayan Freeman, "Şöyle bir senaryo düşünün: Anavatanının çökmesinden dolayı öfkeli olan eski bir KGB ajanı, intikam yoluna giriyor. Kaostan faydalanarak Sovyetler sonrası Rusya'sında yükselerek Başkan oluyor. Otoriter bir rejim kurarak gözlerini can düşmanına, ABD'ye dikiyor" ifadelerini kullanıyor.

Bahsettiği KGB ajanının, demokrasilere saldırmak için siber silahları kullandığını, sosyal medya ile dezenformasyon ve propaganda yaydığını ve bu şekilde demokratik toplumlardaki halkların medya, siyasi süreçler ve hatta komşularına olan güvenini sarstığını belirten Freeman, daha sonra da bu ajanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ileri sürüyor.

Trump'a çağrı

Freeman 'Ajan Putin'in hedefinde başarılı olduğunu belirterek ABD Başkanı Donald Trump'a da halka 'gerçeği' itiraf etme çağrısı yapıyor: "Başkanımızın Oval Ofis'teki koltuğuna oturup bize 'Sevgili Amerikalılar, geçen seçimlerde Rusya hükümetinin saldırısına uğradık. Kongre ve istihbarat toplumumuza kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirilmesi için her türlü kaynağı kullanmaları talebinde bulundum' demesi gerekiyor."

Freeman'ın ABD'deki demokrasinin 241 yıl boyunca tüm dünya için parlak bir örnek olduğunu ve 'özgür dünyanın ABD'nin liderliğine güvendiğinin' ileri sürdüğü video, Komite'ye katılma çağrısı ile sona eriyor.

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