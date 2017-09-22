Putin, 28 Eylül'de Ankara'ya gidiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Plaza Otel'de düzenlenen "Bloomberg Küresel İş Forumu"nda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile pazartesi günü telefonla görüşme gerçekleştireceklerini belirterek, "Perşembe günü bir akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Suriye'de ne oluyor ne bitiyor bunları konuşacağız." demişti.

Peskov, Erdoğan'ın ABD'de yaptığı açıklamayı doğruladı.

Peskov, konuyla ilgili bir soruya cevaben, Putin'in Ankara'ya yapacağı ziyaret üzerinde çalışıldığını belirtti.

Erdoğan ve Putin'in, başta Suriye'de yaşanan gelişmeler olmak üzere Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 füze savunma sistemleri, Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali konusunu da görüşmesi bekleniyor.

İki lider, en son Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında 8 Temmuz'da bir araya gelmişti.

HABERRUS