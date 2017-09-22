Rusya, Facebook'a reklam verdikleri iddiasını yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için Facebook'a reklam verdikleri iddiasını yalanladı.

Facebook, geçtiğimiz haftalarda Rusya merkezli 100 bin dolar değerindeki bir operasyon kapsamında iki yıl boyunca sosyal ve politik açıdan ayrıştırıcı reklamların verildiğini açıklamıştı.

Facebook'a kimin nasıl reklam yerleştirdiğini bilmediklerini söyleyen Peskov, Kremlin'in hiçbir zaman bununla ilgilenmediği ve bu işin bir parçası olmadığını söyledi.

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