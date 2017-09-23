Lavrov: Suriye'de herhangi bir bölünmeye izin verilmemeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin bölünmesine izin verilmemesi gerektiğini, gerilimi azaltma bölgelerinin Suriyeli muhalifler dahil olmak üzere ülkedeki tüm siyasi güçlerin bir araya getirilmesini hedeflediğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Herhangi bir bölünmeye izin verilmemeli. Tüm Ortadoğu’da zincirleme tepki oluşur. Belki de bu ülkede sürekli olarak kaos ortamı ve karışıklık olmasından nemalanan bazı kişiler olayların bu şekilde gelişmesini istiyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Gerilimi azaltma bölgeleri konseptinin ilk başta geçici olduğunun duyurulduğunu söyleyen Lavrov, “Konseptin geçerli olacağı 6 aylık dönem, bu durumda dahi gerilimi azaltma bölgelerine paralel olarak ulusal bir diyalogu başlatmak, Cenevre sürecine ek olarak siyasi süreç için zemin oluşturmak amacıyla ulusal barış sürecini teşvik etmek istediğimizi açıklamıştık” diye konuştu.

Lavrov, Suriye’deki krizin son derece karmaşık olduğunu ve çözüm süreciyle ilgili görüşmelerin uzun süreceğini de sözlerine ekledi.

"Gayrimeşru olarak Suriye'de bulunanlar oradan çıkarılmalı"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, teröre karşı zafer kazanıldıktan sonra Suriye’de gayrimeşru olarak bulunan tüm dış güçlerin ülkeden çıkarılması gerektiğini belirtti.

Lavrov, “Dış güçlerin varlığı konusuna gelince, resmi hükümet yetkililerinin daveti üzerine gelen meşru güçler ve hiç kimsenin davet etmediği, ABD öncülüğündeki koalisyonun oluştuğu birçok dış ülkenin özel kuvvetleri var. Terörizm yenildikten sonra atılması gereken ilk adım, Suriye’de gayrimeşru olarak bulunan herkesin oradan çıkarılması olmalı” diye konuştu.

Rus Bakan, meşru olarak davet edilmiş olan güçlerle ilgili kararın ise siyasi sürecin sonucunda Suriye hükümet yetkililer tarafından verileceğine dikkat çekti.

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