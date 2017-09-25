Lavrov, ABD'nin Kuzey Kore'ye neden müdahale etmediği açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kuzey Kore'ye neden askeri müdahalede bulunmadığını açıkladı. Lavrov'a göre ABD, Kuzey Kore'de nükleer silah olmadığına dair kesin bir bilgisi olmadığı için, askeri müdahaleden çekiniyor.

NTV televizyonunda 'Itogi nedeli' programına katılan Lavrov, ABD'nin zamanında Irak'a askeri müdahalade bulunduğunu, çünkü burada kitle imha silahı ve nükleer silahların bulunmadığını teyit ettiğini söyledi.

Lavrov, Amerikalıların Kuzey Kore'de nükleer silah bulunduğuna dair kesin bir bilgiye sahip oldukları için Kuzey Kore'yi vurmadıklarını iddia etti. Lavrov, bu analize hemen hemen herkesin katıldığını söyledi.

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