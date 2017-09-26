Putin, Samara bölgesi valisini görevden aldı

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Samara bölgesi valisi Nikolay Merkuşkin'i görevden aldığı belirtildi.

Kendi isteğiyle görevden ayrıldığı belirtilen Merkuşkin'in yerine geçici olarak Dmitriy Azarov atandı.

Azarov ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştiren Putin, görüşmenin ardından yeni görevini Azarov'a bildirdi.

2010-2014 yılları arasında Samara Belediye Başkanlığı görevini yürüten Dmitriy Azarov, 2014 yılından bu yana Federasyon Konseyi üyesiydi.

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