Putin ve Erdoğan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Astana süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunan iki liderin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna da değindikleri görüşmede, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladıkları belirtildi.

Erdoğan ve Putin'in, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre Putin'le Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesini Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da doğruladı ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Putin, 28 Eylül Perşembe günü Ankara'ya gidecek.

Телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом https://t.co/JmWKN0Bh20 — Президент России (@KremlinRussia) 25 Eylül 2017

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