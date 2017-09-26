Rubin: RTE, Putin'in kendisini sırtından bıçaklamasını 'parayla' engelleyeceğini zannediyor

Türk hükümetine karşı sert sözleriyle tanınan Amerikalı Ortadoğu uzmanı Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ve Putin hakkında bir tweet attı.

Resmi Twitter hesabından türkçe olarak attığı tweet'te Rubin, "Barzani RTE’ye ticaretlerine rağmen kafa tuttu. Ve, RTE, hala paranın Putin’in kendisini sırtından bıçaklamasını engelleyeceğini zannediyor." dedi.

Rubin 2 gün önce attığı tweet'te de "15 yıl AKP'den sonra Türkiye'deki Kürtler acaba bağımsızlık referandumunda nasıl oy kullanacak?" demişti.

Rubin'in türkçe tweet'lerinden bazıları:

Erdogan Arakan konusunda hakli olabilir. Fakat, kendisinin Musluman Kurtleri Sur ve Cizre de katletmesi munafiklik olmuyor mu o halde? — Michael Rubin (@mrubin1971) 3 Eylül 2017

Allahtan butun Turklere guvenli & saglikli bir bayram diliyorum.Insallah kisa surede siyasi tutsaklar aileleri ile birlikte bayram kutlarlar — Michael Rubin (@mrubin1971) 1 Eylül 2017

Erdogan Batili diplomatlara Rus S-400 fuzeleri sarayimin korunmasi icin dedi. Fakat fuzeler Mursi ve Kaddafi gibi bir sonu engelleyemeyecek. — Michael Rubin (@mrubin1971) 19 Ağustos 2017

RTE kendisini biliyor mu:

1.Yolsuzluklari milyarlarca dolar

2.Egitim de, son gercek diplomasi Imam Hatipten

3.Uluslararasi itibarda, Kaddafi — Michael Rubin (@mrubin1971) 19 Ağustos 2017

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