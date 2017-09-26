Rubin: RTE, Putin'in kendisini sırtından bıçaklamasını 'parayla' engelleyeceğini zannediyor

Rubin: RTE, Putin'in kendisini sırtından bıçaklamasını 'parayla' engelleyeceğini zannediyor

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Türk hükümetine karşı sert sözleriyle tanınan Amerikalı Ortadoğu uzmanı Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ve Putin hakkında bir tweet attı.

Resmi Twitter hesabından türkçe olarak attığı tweet'te Rubin, "Barzani RTE’ye ticaretlerine rağmen kafa tuttu. Ve, RTE, hala paranın Putin’in kendisini sırtından bıçaklamasını engelleyeceğini zannediyor." dedi.

Rubin 2 gün önce attığı tweet'te de "15 yıl AKP'den sonra Türkiye'deki Kürtler acaba bağımsızlık referandumunda nasıl oy kullanacak?" demişti.

Rubin'in türkçe tweet'lerinden bazıları:

HABERRUS