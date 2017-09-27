Dağıstan Cumhurbaşkanı Ramazan Abdulatipov istifa etti

Dağıstan Cumhurbaşkanı Ramazan Abdulatipov, bugün istifa edeceğini duyurdu.

Govorit Moskva radyosuna konuşan Abdulatipov, "İstifa mektubumu sunacağım. Büyük olasılıkla bugün. Sonra ne olacak? Hayatta ve sağlıklı olursam bir yerlere geri döneceğim. Bu konuda çok fazla tercih seçeneğim var." diye ifade etti.

İstifasının başlıca sebebinin 'yaş'ı olduğunu belirten Abdulatipov, "İstifamın sebebi: yaş artık 71 oldu." dedi.

Kendisinin yerine gelecek kişi için birkaç teklifte bulunduğunu söyleyen Abdulatipov, nihai kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vereceğini hatırlattı.

2013 yılınan beri Dağıstan Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Abdulatipov, Rusya'da bu hafta başından beri istifa ettirilen dördüncü isim oldu.

HABERRUS