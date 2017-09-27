Krasnoyarsk Bölgesi Valisi istifa etti

Krasnoyarsk bölgesi Meclis Başkan Yardımcısı Aleksey Kleşko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Krasnoyarsk Bölgesi Valisi Viktor Tolokonskiy'nin istifa ettiğini duyurdu.

Kleşko'nun aktardığına göre Vali Tolokonskiy şunları söyledi: "Gidiyorum. Hatta tamamen ayrılıyorum". Kleşko ayrıca Tolokonskiy'nin endişeli olduğunu ve bunun çok hissedildiğini yazdı.

2014 yılında beri Krasnoyarsk Bölgesi Valisi görevini yürüten Tolokonskiy, bu hafta başından beri Rusya'da istifa eden üçüncü isim oldu.

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