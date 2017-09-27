Kremlin: Türkiye'ye S-400 satışımız hukuka uygun ve üçüncü ülkelere yönelik değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararının uluslararası hukuka uygun yapıldığını ve üçüncü ülkelere yönelik olmadığını belirtti.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasının NATO ülkeleri tarafından eleştirilmesiyle alakalı bir soru üzerine konuşan Peskov, "Hiç kimsenin, tamamen uluslararası hukuka uygun bir biçimde askeri ve teknik alanda yaptıkları, ayrıca üçüncü bir ülkeyi kesinlikle hedef almayan bir işbirliği yüzünden Rusya ve Türkiye'yi eleştirmeye hakkı yok. Bu nedenle kimsenin bu konuda eleştirel ifadeler kullanması için bir dayanak da yok."

Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için yarın (28 Eylül) Ankara'yı ziyaret etmesiyle ilgili bir soruya, "Bu görüşmenin tamamen pragmatik amaçları var. Nitekim Rusya ve Türkiye, hem ekonomik hem askeri ve teknik hem kültürel alanda yakın işbirliği içerisinde olan ve mega projeler hayata geçirmekte olan iki ülke" şeklinde yanıt verdi.

Rusya ve Türkiye'nin, Suriye de dahil olmak üzere bölgesel güvenliğin sağlanması için aktif biçimde işbirliği yaptığını anımsatan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın yarınki görüşmesinde bu konular hakkında işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

Selim Saygıner, Haberrus