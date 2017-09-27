Putin'den Merkel'e 'seçim tebriği' telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 32.9 oranında oy alarak birinci parti olan Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) lideri Angela Merkel'i arayarak tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Almanya Başbakanı Merkel'i arayarak, 24 Eylül'de elde edilen seçim sonuçlarından dolayı tebriklerini ilettiği, Rusya ve Almanya arasındaki işbirliğinin devam etmesini dilediği belirtildi.

Almanya'da genel seçimleri Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) kazandı. Ancak Merkel 4 yıl önceki seçimlere kıyasla yüzde 9 oy kaybetti ve arzuladığı koalisyonu kuramayacak. Aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 13,3 oyla Federal Meclis'e(Bundestag) girdi.

Almanya, sürekli koalisyon hükümetleriyle yönetilen bir ülke. Ancak bu kez koalisyon hükmeti 2 değil 3 partiden oluşacağından süreç daha da uzun sürebilir.

HABERRUS