Rusya’dan IKBY referandumu açıklaması: Diyalogdan yanayız

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuyla ilgili "saygılı diyalog yoluyla çözülebileceği ve çözülmesi gerektiğinden yanayız" ifadelerine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Halihazırda krizlerle dolu Ortadoğu bölgesindeki durumun daha da karmaşık hale gelmesi ve istikrarsızlaşmasına yönelik tüm risklerin önlenmesini önemli. Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve birliğinin korunmasına yönelik desteğimiz sürüyor."

Moskova'nın Kürtlerin bölgesel isteklerine saygı duyduğu belirtilen açıklamada "Irak yönetimi ve Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki tüm tartışmalı konuların, tek bir Irak devleti çerçevesinde var olmak için, ortak şekilde kabul edilebilir bir formül bulmaya yönelik yapıcı ve saygılı diyalog yoluyla çözülebileceği ve çözülmesi gerektiğinden yanayız" dendi.

Erdoğan: Böyle bir kararı tek başlarına nasıl verirler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun öncesinde "Türkiye Irak'ta bağımsız bir Kürt devletiyle yaşayabilir miydi?" sorusuna "İran da bu konuda referandumla aynı fikirde gözükmüyor. Irak federal yönetimi de aynı şekilde. Dolayısıyla siz Kuzey Irak olarak tek başınıza böyle bir kararı nasıl verebilirsiniz? Bu kararı kabul etmiyoruz. Orada Arap, Türkmen, Kürt hep beraber yaşıyorlar. Irak'la 350 kilometre sınır hattımız varken Türkiye olarak böyle bir referandumu nasıl kabul edebiliriz?" diye yanıt vermişti.

Referandumdan ilk verilere göre, 91.83 oranında ‘evet' oyu çıktı.

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