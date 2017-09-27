Zeybekci: Rusya'nın bize yaptığını biz Kuzey Irak'a yapmayacağız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ofisinde ağırladığı gazetecilere gündemi değerlendirdi. Kuzey Irak’la ticaretin sürmesi gerektiğini belirterek, "Ticaretle ekonomiyle ilgili faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Son Bakanlar Kurulu toplantısında ve yaptığımız görüşmelerde de bu görüşümüzü değiştirmemize neden olacak bir karar alınmadı" dedi.

Kuzey Irak’ta ekonomiyle ilgili önlemler alınıp alınmayacağı sorusuna yanıt veren Zeybekci, Rusya krizini anımsattı. Rusya’nın ilk ticarete dokunduğunu ve Türkiye’ye ticaretle ders vermeye çalıştığını ifade eden Zeybekci şöyle devam etti: "Bu son derece yanlıştı. Kuzey Irak konusunda aynı yanlışı yapmamızı pek uygun görmüyorum. Hükümet olarak, ülke olarak, benim devletimin menfaatleri farklı bir şey dediği zaman, o karar net olarak alınır. Biz de Ekonomi Bakanlığı olarak onu emir telakki eder, öyle hareket ederiz. Ama şu anda bakanlık olarak refleksimiz, normal seyrinde devam etmesi. İsrail’le de çok şeyler yaşadık ama ticaretin devam etmesinden yana oldum. Mısır’da da böyle oldu. Kuzey Irak’ta da, devlet olarak ekonomiyle ilgili kararlar alınmadıkça, böyle olmalı."

"Ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem"

Kuzey Irak’ta Türk şirketlerinin alacaklarının 1.9 milyar dolar olduğunu söyleyen Zeybekci, “Bu konuda Bakanlar Kurulu’nda iki ayrı görüş mü var?” sorusuna da yanıt verdi. “İki ayrı değil, çok daha fazla görüş vardır. Herkesin farklı bir yaklaşımı var” diyen Zeybekci, “25 bakan varsa, o kadar çok görüş var demektir. Bu noktada Ekonomi Bakanlığı ‘duygusuz, kapitalist bakanlık’ olarak algılanabiliyor. Ama Ekonomi Bakanlığı olarak bizim görüşümüz sadece ve sadece Türkiye’nin menfaati. Ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem. Ambargo koyduğunuzda satışlarınız duruyor. Diyebilirsiniz ki, ‘Musul-Kerkük kutsal davamız, sen hala ticaret’ diyorsun. Ama benim işim ticaret. Ben Ekonomi Bakanı’yım. 8-9 milyar dolarlık bir ticaretten, Türkiye’nin menfaatinden bahsediyoruz” diye konuştu.

"Rusya da doğalgaz hatlarını kapatmadı..."

Zeybekci, koşulların değişmesi durumunda merkezi Irak’a yapılan sevkiyatın sürmesi için İran üzerinden iki ayrı kapı üzerinden güzergahın kullanılabileceğini de sözlerine ekledi. Bunların şahsi görüşü olduğunu söyleyen Zeybekci, “Ama Rusya da doğalgaz hatlarını kapatmadı. Hatta Ukrayna’ya karşı bile kapatmadı” dedi.

HABERRUS