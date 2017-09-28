Görev süresi dolan ABD'nin Rusya Büyükelçisi ülkesine geri döndü

Görev süresi dolan ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Tefft, bu sabah ABD'ye gitti.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre "John Tefft bu sabah ABD'ye uçuyor." denildi.

John Tefft, 3 yıl önce ABD'nin eski Büyükelçisi Michael McFaul yerine atanmıştı.

45 yıldır ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde birçok ülkede görev yapan Tefft, son görevini Rusya'da yaptı. Tefft, eşiyle beraber emekliliğe ayrılacağını açıkladı.

ABD'nin bundan sonraki Rusya Büyükelçisi'in Jon Huntsman olması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın atamak istediği Huntsman ile birlikte ABD-Rusya ilişkilerinin 'toparlanmasının' beklendiği ifade edilmişti.

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