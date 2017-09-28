Putin: Afrika ülkelerinin 20 milyar dolardan fazla borcunu sildik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, yoksul Afrika ülkelerine yardım amaçlı olarak 20 milyar doları aşkın borcun silindiğini açıkladı.

Putin, "Yoksul Afrika ülkelerine yardımcı olmak için yaptığımız girişimlerin bir parçası olarak, bizlere olan 20 milyar doları aşkın borçlarını sildik." diye ifade etti.

Moskova, Mayıs ayında Bişkek ile imzaladığı kararname çerçevesinde, Kırgızistan'ın Rusya'ya 240 milyon dolarlık borcu silmişti.

HABERRUS