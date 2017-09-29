Putin-Erdoğan görüşmesi sona erdi: iki liderin açıklamalarından satır başlıklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler sona erdi. 1 saat 15 dk sürmesi planlanan görüşme 1,5 saati aştı. İki liderin ortak basın toplantısının ardından gazetecilerden soru almaması ise şaşırttı.

Heyetlerarası ve ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. İki liderin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Konuşmasına Putin ve Rusya heyetini selamlayarak başlayan Erdoğan, Putin ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Bugünkü görüşmemizde Türkiye-Rusya arasında ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. İlgili arkadaşlar aralarında çalışarak daha sonra da heyetler arasında getirerek bu fırsatı yakaladık.

"Değerli dostum Putin ile bu yıl beşinci kez bir araya geliyoruz. Sık sık telefon ile istişare fırsatı yakalıyoruz. Bunlar, Türkiye-Rusya arasında bugüne kadar olmamış durumlardı maalesef.

İki ülke arasındaki münasebetler güçlenerek devam ediyor olması bizler için memnuniyet verici. İlişkilerimizi geliştirerek devam edeceğiz. İki tarafta da bu kararlılık var.

Ekonomi ve ticaret ikili ilişkilerimizin bel kemiği.

İkili ticaret hacmimiz 2017 yılı ilk 7 ayında yüzde 22 oranında arttı. Bu artıştan memnunuz. Rus turist sayısı çok ciddi artış kaydetti. Tüm ekonomik rakamları dahada yükseltebileceğimiz konusunda hemfikiriz. Temennim odur ki iki ülke arası ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaşacak.

İkili ilişkilerimizde enerji önemli paya sahip. Türk akımı ve Akkuyu projeleri devam ediyor. Süratle hayata geçirilmelerine önem veriyoruz. Akkuyu projesinde bazı aksamalar olduğunu gördük. Telefi edeceğiz.

Irak ve Suriye konularını da görüştük. Gerek Irak gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikiriz. Irak, referandumu düzenlemekle çok büyük yanlış yapmıştır.

Putin'le bugün Suriye'ye ilişkin güncel gelişmeleri ve Atana görüşmeleri sonuçlarını ele aldık.

Türkiye ve Rusya olarak Suriye sorununun siyasi yollardan çözülmesi için yakın işbirliği kararını teyit ettik.

Putin ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin verimli geçtiğine inanıyorum.