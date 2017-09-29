Putin-Erdoğan görüşmesi sona erdi: iki liderin açıklamalarından satır başlıklar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler sona erdi. 1 saat 15 dk sürmesi planlanan görüşme 1,5 saati aştı. İki liderin ortak basın toplantısının ardından gazetecilerden soru almaması ise şaşırttı.
Heyetlerarası ve ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. İki liderin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
Konuşmasına Putin ve Rusya heyetini selamlayarak başlayan Erdoğan, Putin ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
"Bugünkü görüşmemizde Türkiye-Rusya arasında ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. İlgili arkadaşlar aralarında çalışarak daha sonra da heyetler arasında getirerek bu fırsatı yakaladık.
"Değerli dostum Putin ile bu yıl beşinci kez bir araya geliyoruz. Sık sık telefon ile istişare fırsatı yakalıyoruz. Bunlar, Türkiye-Rusya arasında bugüne kadar olmamış durumlardı maalesef.
İki ülke arasındaki münasebetler güçlenerek devam ediyor olması bizler için memnuniyet verici. İlişkilerimizi geliştirerek devam edeceğiz. İki tarafta da bu kararlılık var.
Ekonomi ve ticaret ikili ilişkilerimizin bel kemiği.
İkili ticaret hacmimiz 2017 yılı ilk 7 ayında yüzde 22 oranında arttı. Bu artıştan memnunuz. Rus turist sayısı çok ciddi artış kaydetti. Tüm ekonomik rakamları dahada yükseltebileceğimiz konusunda hemfikiriz. Temennim odur ki iki ülke arası ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaşacak.
İkili ilişkilerimizde enerji önemli paya sahip. Türk akımı ve Akkuyu projeleri devam ediyor. Süratle hayata geçirilmelerine önem veriyoruz. Akkuyu projesinde bazı aksamalar olduğunu gördük. Telefi edeceğiz.
Irak ve Suriye konularını da görüştük. Gerek Irak gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikiriz. Irak, referandumu düzenlemekle çok büyük yanlış yapmıştır.
Putin'le bugün Suriye'ye ilişkin güncel gelişmeleri ve Atana görüşmeleri sonuçlarını ele aldık.
Türkiye ve Rusya olarak Suriye sorununun siyasi yollardan çözülmesi için yakın işbirliği kararını teyit ettik.
Putin ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin verimli geçtiğine inanıyorum.
Gerek telefon gerekse özel temsilcilerimiz aracılığıyla, ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdürmekte kararlıyız.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Erdoğan'a daveti için teşekkür ederek konuşmasına başladı:
Samimi ve yapıcı bir şekilde gerekse ikili konuları gerekse de Suriye krizinin çözülmesi konusunda atılacak adımların koordine edilmesini değerlendirdik.
IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunu da değerlendirdik. Bizim ilkesel tutumumuz Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yer almıştır.
İkili ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Bu sene, 7 ay içerisinde yüzde 30 ticaret hacmimiz arttı. Geçen seneki kaybı bu sene telafi ettik.
Suriye'de çatışmasızlık bölgeleriyle önemli bir başarıya imza attık.
Bu sene Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla oranla 11 kat arttı.
Ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin kaldırılması çalışmalarına devam edeceğiz. Bu senenin ilk yarısında Türkiye'den Rusya'ya tarım ihracatı yüzde 50 civarında artmıştır.
Özellikle enerji alanında, Türk akımı ve Akkuyu projelerini konuştuk. Akkuyu'nun ilk reaktörünü belirlediğimiz zamandan önce bitirmek istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız karşılıklı görüşecek.
Erdoğan ile yaptığımız görüşmelerden dolayı çok teşekkür ediyorum, toplantının samimi çok verimli olduğunu düşünüyorum.
HABERRUS